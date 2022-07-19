Мы можем с гордостью говорить, что азербайджанская пресса в период независимости страны оперативно и достоверно освещает происходящие события

Азербайджанская пресса вносит большой вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности страны, культуры и искусства, доведение до мировой общественности информации о процессах в стране, сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на встрече с журналистами, посвященной Дню национальной прессы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"День национальной прессы Азербайджана является одним из самых знаменательных событий. В каждой стране динамичное и профессиональное развитие прессы оказывает влияние на развитие общества. Мы можем с гордостью говорить о том, что азербайджанская пресса в период независимости страны оперативно и достоверно освещает происходящие события. Известно, что пресса является четвертой властью, выявляя успехи и борясь с проблемами, становясь глашатаем общества и мобилизуя различные государственные органы и другие структуры на дальнейшее развитие страны", - отметил министр, поздравив журналистов с Днем национальной прессы, который отмечается 22 июля.

Почему СМИ называют четвертой властью? Все очень просто. Потому что сила их воздействия на человеческое сознание поистине огромна. Первые три ветви власти (законодательная, судебная и исполнительная) наделены определенными полномочиями. Они обладают властью по закону. А СМИ властвуют над человеческими умами, что не менее значимо. Сила их власти настолько велика, что может программировать на определенные мысли целые народы.

"Хотелось бы отметить особую роль СМИ в информационной войне. После нашей славной Победы в 44-дневной Отечественной войне информационная война продолжается, потому что проигравший враг продолжает свои происки, жаждет реванша. И в этом аспекте очень важно дальнейшее доведение до международной общественности информации об истинных событиях, происходящих в Азербайджане, активном процессе возрождения и восстановления на освобожденной земле Карабаха, миролюбивой политике государства, о вандализме армянских агрессоров в период почти 30-летней оккупации. В этой сфере наша пресса очень активна и плодотворна. Министерство культуры также вносит свою лепту в этот процесс, реализуя различные проекты по сохранению и восстановлению национального культурного наследия, пропаганде наших традиций и ценностей искусства, который осуществляется под руководством Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой", - отметил Анар Керимов.

Далее министр рассказал о ряде видеопроектов, реализованных за последнее время, посвященных шехидам и героям 44-дневной Отечественной войны, среди которых Səhnədən səngərə и Səhnədən səngərə: Qazilər.

Также он рассказал о конкурсе видеороликов Qarabağın tarixi ("История Карабаха"), направленном на пропаганду древней истории и богатой культуры Карабаха, поддержку творческой молодежи и стимулирование ее деятельности, привлечение к этому процессу новых творческих сил.

Особо отметим и Международный фотоконкурс Four seasons of Shusha ("Четыре сезона города Шуша") с участием четырех всемирно известных фотографов из Турции, Германии, Финляндии и Швейцарии, направленный на пропаганду города Шуша в мире, его культурного наследия, архитектуры, истории, природных красот.

Среди проектов - летний лагерь художников в Шуше, видеопроект Azərbaycan - qədim sivilizasiya məskəni ("Азербайджан - центр древней цивилизации"), в рамках которого будет предоставлена подробная информация о нашей богатой культуре, памятниках, религиозных храмах.