https://news.day.az/society/1480283.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 257 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились, скончались четверо.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 794 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 090 человек вылечились, 9727 человек скончались, число активных больных - 1 096.
За прошедшие сутки проведено 3658 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 008 073 теста.
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