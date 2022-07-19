В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 257 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились, скончались четверо.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 794 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 090 человек вылечились, 9727 человек скончались, число активных больных - 1 096.

За прошедшие сутки проведено 3658 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 008 073 теста.