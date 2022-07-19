На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки зафиксированы в 17:26 по местному времени 19 июля.

Магнитуда землетрясения составила 4,1, а его очаг залегал на глубине 45 километров.