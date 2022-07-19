https://news.day.az/society/1480318.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Подземные толчки зафиксированы в 17:26 по местному времени 19 июля.
Магнитуда землетрясения составила 4,1, а его очаг залегал на глубине 45 километров.
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