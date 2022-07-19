Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Баку

Пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ш.Мехдиева в Ясамальском районе Баку, потушен.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели кабели, проходящие от 5-го до 17-го этажа через шахту здания.

Также сообщается, что во время пожара было эвакуировано около 30 жильцов.