https://news.day.az/society/1480347.html Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ш.Мехдиева в Ясамальском районе Баку, потушен.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.
По предварительной информации, в результате пожара сгорели кабели, проходящие от 5-го до 17-го этажа через шахту здания.
Также сообщается, что во время пожара было эвакуировано около 30 жильцов.
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