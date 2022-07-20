https://news.day.az/society/1480380.html Пожар в жилом доме в Товузе
Пожар в жилом доме в Товузе
В селе Бозалганлы Товузского района в частном доме произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели 50 кв.м воспламеняющихся конструкций одноэтажного дома общей площадью 80 кв.м.
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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