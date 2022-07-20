Пожар в жилом доме в Товузе
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В селе Бозалганлы Товузского района в частном доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели 50 кв.м воспламеняющихся конструкций одноэтажного дома общей площадью 80 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен противопожарными подразделениями.