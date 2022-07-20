В Баку столкнулись два автомобиля марки Toyota Prius,

- есть погибший и пострадавшие

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Бинагади-Балаханы.

Столкнулись два автомобиля марки Toyota Prius, управляемые Рустамом Гамбаровым и Руфатом Гусейновым. В результате находившийся в автомобиле отец Руфата Гусейнова Алигусейн Гусейнов погиб на месте, другой водитель и еще 3 пассажира получили травмы.

По факту возбуждено уголовное дело.