https://news.day.az/society/1480387.html В Баку столкнулись два автомобиля марки Toyota Prius, - есть погибший и пострадавшие
В Баку столкнулись два автомобиля марки Toyota Prius, - есть погибший и пострадавшие
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Бинагади-Балаханы.
Столкнулись два автомобиля марки Toyota Prius, управляемые Рустамом Гамбаровым и Руфатом Гусейновым. В результате находившийся в автомобиле отец Руфата Гусейнова Алигусейн Гусейнов погиб на месте, другой водитель и еще 3 пассажира получили травмы.
По факту возбуждено уголовное дело.
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