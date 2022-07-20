После Отечественной войны я постоянно чувствую заботу государства.

Об этом сказал Trend ветеран Отечественной войны Фаиг Юсифов, передает Day.Az.

Он сообщил, что 27 сентября 2020 года принял участие в боях для пресечения провокаций армянских войск.

"Я начал службу прапорщиком в Вооруженных силах Азербайджана в 2014 году. 27 сентября 2020 года принял участие в боях. Участвовал в освобождении Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов. Во время боев в Губадлинском районе был тяжело ранен и госпитализирован. Благодаря оперативным действиям врачей моя жизнь была спасена. После госпиталя я тоже находился под постоянным наблюдением медиков", - сказал Юсифов.

Ветеран отметил, что постоянно чувствует поддержку государства.

"Я награжден медалями "За освобождение Губадлы", "За освобождение Джебраила", "За Родину" и "Участник Отечественной войны". В настоящее время получаю пособие как инвалид войны. После войны я без каких-либо задержек получил страховку, а расходы на операцию и лечение оплатило государство. Кроме того, для улучшения жилищных условий мне была предоставлена двухкомнатная квартира в новопостроенном доме. В настоящее время врачи государственных медучреждений контролируют состояние моего здоровья, периодически я получаю бесплатное лечение. Я постоянно чувствую поддержку государства. Выражаю глубокую признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву за проявленную обо мне большую заботу.

Я готов в любой момент встать на защиту Азербайджана", - сказал Юсифов.