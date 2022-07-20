https://news.day.az/society/1480463.html В Баку задержан серийный вор
В Баку задержан серийный вор
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 25-го отделения полиции Низаминского РУП, был задержан житель Саатлинского района, подозреваемый в краже денег и золотых украшений в одном из домов на территории района, ранее судимый Э.Джафаров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ходе проведенных мероприятий также было выявлено, что в различное время он также украл из 4 квартир 23 тыс. долларов, 700 манатов, золотые украшения на 81 тыс. манатов и ноутбук.
По факту ведется расследование.
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