В Баку задержан серийный вор

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 25-го отделения полиции Низаминского РУП, был задержан житель Саатлинского района, подозреваемый в краже денег и золотых украшений в одном из домов на территории района, ранее судимый Э.Джафаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведенных мероприятий также было выявлено, что в различное время он также украл из 4 квартир 23 тыс. долларов, 700 манатов, золотые украшения на 81 тыс. манатов и ноутбук.

По факту ведется расследование.