Массовое отравление в Набрани - ОБНОВЛЕНО
12:45
По подозрению в пищевом отравлении в Набрали около 05:30 в Хачмазскую центральную районную больницу были доставлены пять человек (3 ребенка, 2 подростка).
Как передает Day.Az, об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос АПА. Отмечается, что им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой:
"Около 11:20 еще пять человек (включая 2 подростков) были госпитализированы на скорой помощи с тем же диагнозом. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь".
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12:29
В центре отдыха в Хачмазском районе отравились 5 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние 5 человек ухудшилось после обеда в центре отдыха "Мекян", расположенном в Набрани.
Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Хачмаза.
По предварительной версии, они получили пищевое отравление.
Ведется расследование.
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