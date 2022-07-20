Массовое отравление в Набрани

12:45

По подозрению в пищевом отравлении в Набрали около 05:30 в Хачмазскую центральную районную больницу были доставлены пять человек (3 ребенка, 2 подростка).

Как передает Day.Az, об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос АПА. Отмечается, что им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой:

"Около 11:20 еще пять человек (включая 2 подростков) были госпитализированы на скорой помощи с тем же диагнозом. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь".

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12:29

В центре отдыха в Хачмазском районе отравились 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, состояние 5 человек ухудшилось после обеда в центре отдыха "Мекян", расположенном в Набрани.

Они были госпитализированы в Центральную районную больницу Хачмаза.

По предварительной версии, они получили пищевое отравление.

Ведется расследование.