Как долго сохранится ветреная погода?

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели сохранится ветреная погода. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха будет постепенно снижаться на 3-5°.

В северных и западных районах 22- 25 июля местами ожидаются грозы, дожди.

Западный ветер будет достигать 15-20 м/с, местами 23-28 м / с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

Температура воздуха будет постепенно понижаться на 3-5°.