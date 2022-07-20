https://news.day.az/society/1480484.html Как долго сохранится ветреная погода?
Как долго сохранится ветреная погода?
В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели сохранится ветреная погода. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха будет постепенно снижаться на 3-5°.
В северных и западных районах 22- 25 июля местами ожидаются грозы, дожди.
Западный ветер будет достигать 15-20 м/с, местами 23-28 м / с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.
Температура воздуха будет постепенно понижаться на 3-5°.
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