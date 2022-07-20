https://news.day.az/society/1480511.html Ведется расследование в связи с массовым отравлением в Хачмазе
Ведется расследование в связи с массовым отравлением в Хачмазе
Генпрокуратура распространила информацию в связи с массовым отравлением в Хачмазском районе.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с пищевым отравлением в одном из центров отдыха, расположенных на территории Хачмазского района, 11 человек обратились в больницу, 6 человек были выписаны на амбулаторное лечение, 5 человек в настоящее время продолжают лечение в стационарном порядке.
Их состояние оценивается как нормальное.
В настоящее время по факту в Хачмазском районном отделе полиции проводится расследование.
Для определения причины отравления были взяты образцы пищи из центра отдыха и назначены соответствующие экспертизы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре