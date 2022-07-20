Ведется расследование в связи с массовым отравлением в Хачмазе

Генпрокуратура распространила информацию в связи с массовым отравлением в Хачмазском районе.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с пищевым отравлением в одном из центров отдыха, расположенных на территории Хачмазского района, 11 человек обратились в больницу, 6 человек были выписаны на амбулаторное лечение, 5 человек в настоящее время продолжают лечение в стационарном порядке.

Их состояние оценивается как нормальное.

В настоящее время по факту в Хачмазском районном отделе полиции проводится расследование.

Для определения причины отравления были взяты образцы пищи из центра отдыха и назначены соответствующие экспертизы.