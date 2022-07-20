В Восточном Зангезуре и Карабахе расширены зоны вещания общегосударственных радиоканалов

20 июля состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в совете, первым вопросом повестки дня заседания стало расширение зон вещания общегосударственных радиоканалов Azərbaycan Radiosu, İctimai Radio и Azad Azərbaycan Radiosu в Восточном Зангезуре и Карабахе.

Так, на основании поступивших в совет обращений от ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", компании "Общественное телевидение и радиовещание", независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan был обсужден вопрос о выделении частот для радиовещания в FM-диапазоне от различных радио и телевизионных станций (RTYS), находящихся в этом регионе.

После обсуждений Аудиовизуальный совет принял решение передать частоту 100,5 МГц автоматической радиотелевизионной станции "Миндживан" в Зангиланском районе, частоту 103,5 МГц автоматической радиотелевизионной станции "Ханлыг" в Губадлинском районе и частоту 105,0 МГц автоматической радиотелевизионной станции "Кяльбаджар" в Кяльбаджарском районе в пользование ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание". Кроме того, частота 99,5 МГц в Зангиланском районе и 101,5 МГц в Губадлинском районе переданы в пользование компании "Общественное телевидение и радиовещание", частота 92,1 МГц автоматической радиотелевизионной станции "Шахери" в Ходжавендском районе - независимой телерадиокомпании Azad Azərbaycan.