Стала известна дата судебного процесса над Салимом Муслимовым

Стала известна дата судебного процесса над бывшим министром труда и социальной защиты населения Салимом Муслимовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 1 августа.

Уголовное дело будет расследоваться под председательством судьи Фаига Ганиева.

Салим Муслимов был арестован в результате спецоперации, проведенной СГБ.

Экс-министр был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки в крупном размере), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем он был помещен под домашний арест.