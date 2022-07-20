Выявлены ли случаи заражения вирусом оспы обезьян в Азербайджане?

В Азербайджане не выявлено случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Главный инфекционист не исключил возможности выявления этого вируса в Азербайджане.

Он также порекомендовал при появлении подозрительных симптомов самоизолироваться и обратиться к врачу.