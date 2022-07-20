Призыв минздрава к населению

Надевая маску, мы защищаем окружающих нас людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

"В закрытых помещениях 75 процентов людей, носящих маску, означают относительную защиту. Ношение маски одним человеком не является решением проблемы. Маска должна использоваться правильно. В частности, маска должна плотно прилегать к лицу. Между маской и кожей лица не должно быть пространства. Маска также снижает степень заражения. Вирусы попадают на маску и мы получаем меньше вирусов. То есть важно правильно выбирать и использовать маску", - подчеркнул эксперт.