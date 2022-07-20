В Карабахе вспыхнули пожары

Благодаря оперативным мерам, принятым подразделениями министерства по чрезвычайным ситуациям, потушены пожары в поселке Гадрут Ходжавендского района, селе Мурадханлы Губадлинского района, селе Бинедереси Ходжавендского района и селе Айбасанлы Физулинского района.

Также продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром в районе села Гюнешли Ходжавендского района.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана.

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