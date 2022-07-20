Уволена директор школы-лицея из-за избиения школьницы в Лянкяране

Уволена признанная виновной в избиении школьницы в Лянкяране директор школы-лицея № 4 имени В.Алиева Егяна Аскерова.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Отметим, в сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что в Лянкяранской районной прокуратуре начато расследование по факту физического насилия в отношении ученицы 9 класса школы-лицея № 4 с гуманитарным уклоном со стороны заместителя главы ИВ Лянкяранского района Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой.

В ходе расследования было установлено, что 14 июля 2022 года около 09:00 Расиля Арифгызы при помощи своего водителя доставила ученицу школы Гюнель Алиеву (имя условное) в свой дом под предлогом выдачи аттестата, после этого в присутствии директора школы Егяны Аскеровой, не принимая во внимание несовершеннолетие ученицы, изъяла у Г.Алиевой мобильный телефон и отправив ее личные данные на мобильные телефоны близким родственникам, чем она нанесла существенный ущерб правам и законным интересам Г.Алиевой.

Также, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у Гюнель Алиевой были обнаружены телесные повреждения.

По факту в прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. В то же время для принятия мер, предусмотренных законом в отношении заместителя главы Исполнительной власти Расили Арифгызы и директора школы Егяны Аскеровой, в Исполнительную власть Лянкяранского района и Лянкяранско-Астаринское региональное управление образования были направлены соответствующие представления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.

Заместитель главы исполнительной власти города Лянкяран Расиля Арифгызы, признанная виновной в избиении школьницы, освобождена от должности.