В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 277 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 795 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 181 человек вылечился, 9727 человек скончались, число активных больных - 1 282.

За прошедшие сутки проведено 3523 теств на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 011 596 тестов.