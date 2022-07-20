https://news.day.az/society/1480597.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 277 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 795 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 181 человек вылечился, 9727 человек скончались, число активных больных - 1 282.
За прошедшие сутки проведено 3523 теств на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 011 596 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре