Обнародовано число вакцинированных против COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2313 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 445, вторую дозу получили 208 человек, "бустерную" дозу - 1420 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 240.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 796 260, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5362 567, вторую дозу получили 4 856 564, "бустерную" дозу - 3 325 160 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 251 969 человек.