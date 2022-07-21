https://news.day.az/society/1480646.html В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы
В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы
21 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе. Начало - в 10:00.
В сообщении отмечается, что допуск на экзамены прекращается за 15 минут до их начала.
Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист на экзамены и оригинал документа, удостоверяющего личность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре