В Баку две сестры утонули в море

В бакинском поселке Нардаран две сестры утонули в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, старшей из них, Айсель, было 17, а младшей, Айсун, - 15 лет.

Тело Айсель уже извлечено из воды, в настоящее время продолжаются поиски другой девушки.

Следует отметить, что в этом году старшая сестра, набрав высокие баллы на вступительных экзаменах, поступила в вуз. Отец покойных является военным, мать - домохозяйкой.