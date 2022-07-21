https://news.day.az/society/1480684.html В Баку две сестры утонули в море - ФОТО
В Баку две сестры утонули в море - ФОТО
В бакинском поселке Нардаран две сестры утонули в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, старшей из них, Айсель, было 17, а младшей, Айсун, - 15 лет.
Тело Айсель уже извлечено из воды, в настоящее время продолжаются поиски другой девушки.
Следует отметить, что в этом году старшая сестра, набрав высокие баллы на вступительных экзаменах, поступила в вуз. Отец покойных является военным, мать - домохозяйкой.
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