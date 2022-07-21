Вниманию водителей!

Сегодня с 10:00 на 66-69 километровом участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах частично ограничено движение по одной полосе (остальные полосы движения открыты).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, часть дороги закрыта на ремонт.

Водителей просят с пониманием отнестись к ремонтно-восстановительным работам, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения в указанном направлении.