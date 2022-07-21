Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем-30-33° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем 31-33° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм ртутного столба до 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем местами возможны грозы и ливни. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.