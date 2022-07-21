Новые подробности об утонувших в море двух сестрах

Как сообщалось ранее, в Каспийском море в Баку утонули две сестры.

Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo" получил ряд подробностей об утонувших в море двух сестрах.

Девушки оказались детьми сотрудника министерства.

Так, утонувшие, являются дочерьми сотрудника Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Асафа Абдуллаева.

Напомним, что инцидент произошел на пляже поселка Нардаран. В море утонули 17-летняя Айсель и 15-летняя Айсун Абдуллаевы.

Согласно информации, что Айсель Абдуллаева в этом году с высокими баллами поступила в вуз.

Выяснилось, что семья Абдуллаевых отправилась на пляж отдыхать. Находясь на пляже, Асаф Абдуллаев решил заварить чай и отошел немного от моря, чтобы вскипятить самовар. В это время Айсель и Айсун вошли в воду. Из-за ветреной погоды волны усилились и море унесло сестёр от берега. Не сумев выбраться из воды, сестры утонули.