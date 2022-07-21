https://news.day.az/society/1480780.html В бакинском поселке мужчина ударил соседа ножом
В бакинском поселке мужчина ударил соседа ножом
В поселке Сангачал Гарадагского района Баку произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Фаиг Гасымов (1988 г.р.) выразил недовольство соседу, постучавшемуся в его дверь.
На что последний ответил, что постучался к нему по ошибке, после чего дважды ударил Ф.Гасымова ножом.
Мужчина, получивший тяжелые ранения, был госпитализирован.
По данному факту ведется расследование.
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