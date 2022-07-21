В бакинском поселке мужчина ударил соседа ножом

В поселке Сангачал Гарадагского района Баку произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Фаиг Гасымов (1988 г.р.) выразил недовольство соседу, постучавшемуся в его дверь.

На что последний ответил, что постучался к нему по ошибке, после чего дважды ударил Ф.Гасымова ножом.

Мужчина, получивший тяжелые ранения, был госпитализирован.

По данному факту ведется расследование.