https://news.day.az/society/1480782.html В Баку домработница украла из квартиры 24 тысячи манатов
В Баку домработница украла из квартиры 24 тысячи манатов
В Баку домработница украла из квартиры, где она работала, 24 тыс. манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
13 июля в 9-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже 10 тыс. манатов и 8 тыс. евро (24 тыс. манатов) из сейфа в одной из квартир на территории района.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Баку Р.Джаббарова, работавшая домработницей в этой квартире.
Проводится расследование.
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