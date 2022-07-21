Сегодня состоялся повторный этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, всего в городах и районах, где проводились экзамены, было выделено 110 экзаменационных зданий, 1 921 экзаменационное помещение. Для управления экзаменами назначены 110 общих руководителей, 310 руководителей, 2 392 преподавателя-контролера, 269 сотрудников режима пропуска и 110 представителей зданий.

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь с помещениями, где проводились экзамены и их ход находился под контролем. Во всех помещениях тестирование проводилось в соответствии с инструкцией, участникам были созданы необходимые условия.

По предварительным данным, девять человек были отстранены от экзамена из-за обнаружения мобильного телефона. Их результаты аннулируются, и они не будут допущены к конкурсу.

На экзамене предполагалось участие 25 339 абитуриентов, включая 23 с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности, нарушения слуха и др.). Для их удобства в экзаменационных помещениях выделены отдельные залы, назначены индивидуальные контролеры для чтения заданий для абитуриентов, имеющих проблемы со зрением, а также для заполнения листа ответов и прочей помощи. Были созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями.

Правильные ответы на тестовые задания закрытого и открытого типа, используемые на экзамене, будут размещены в ближайшие часы в Telegram-канале центра (https://t.me/stateexamcenter), других социальных сетях и на сайте.

Сегодня в 15:00 будет организована прямая трансляция на Youtube-канале ГЭЦ и страницах Facebook, где сотрудники и эксперты центра дадут разъяснения по тестовым заданиям проведенных экзаменов.

Абитуриенты могут написать свои вопросы под соответствующим постом в Facebook или отправить их на электронную почту info@dim.gov.az.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзаменов и материалов. Поскольку проверка заданий открытого типа, требующих письменных ответов, занимает длительное время, оглашение результатов ожидается в течение ближайших двух недель.