https://news.day.az/society/1480812.html Гражданам Турции разрешили выезжать из Азербайджана через сухопутную границу
Гражданам Турции разрешили выезжать из Азербайджана через сухопутную границу
Гражданам Турции разрешен выезд из Азербайджана через сухопутную границу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.
Однако до 1 сентября граждане Турции не смогут въехать в Азербайджан через сухопутную границу.
Граждане Турции, срок действия паспортов которых истек, также могут вернуться в Турцию из Азербайджана воздушным путем, предоставив удостоверение личности нового поколения.
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