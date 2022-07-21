Гражданам Турции разрешили выезжать из Азербайджана через сухопутную границу

Гражданам Турции разрешен выезд из Азербайджана через сухопутную границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Однако до 1 сентября граждане Турции не смогут въехать в Азербайджан через сухопутную границу.

Граждане Турции, срок действия паспортов которых истек, также могут вернуться в Турцию из Азербайджана воздушным путем, предоставив удостоверение личности нового поколения.