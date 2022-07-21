В Барде столкнулись два автомобиля
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В Бардинском районе в результате столкновения автомобилей "Нива" и "ВАЗ 2107" погиб 1 человек, 6 получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшая - жительница села Амирли Бардинского района Эйвазова Шахла Дадаш гызы (1986 г.р.).

Получившие травмы госпитализированы. По факту ведется расследование.