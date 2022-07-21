https://news.day.az/society/1480816.html В Барде столкнулись два автомобиля - есть погибший, много пострадавших - ФОТО
В Барде столкнулись два автомобиля - есть погибший, много пострадавших - ФОТО
В Бардинском районе в результате столкновения автомобилей "Нива" и "ВАЗ 2107" погиб 1 человек, 6 получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, погибшая - жительница села Амирли Бардинского района Эйвазова Шахла Дадаш гызы (1986 г.р.).
Получившие травмы госпитализированы. По факту ведется расследование.
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