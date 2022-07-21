https://news.day.az/society/1480817.html В Баку сгорел автобус
В Баку сгорел автобус
Сегодня около 12:00 в Баку на Сальянском шоссе перед мечетью Биби-Эйбат загорелся двигатель автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №120, эксплуатируемому ООО BMH.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
"Пожар произошел, когда автобус в связи с возникшей технической неисправностью вывели с маршрута и направили в гараж. В результате инцидента пострадавших нет. Но автобус пришел в негодность", - говорится в сообщении.
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