В Баку сгорел автобус

Сегодня около 12:00 в Баку на Сальянском шоссе перед мечетью Биби-Эйбат загорелся двигатель автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №120, эксплуатируемому ООО BMH.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

"Пожар произошел, когда автобус в связи с возникшей технической неисправностью вывели с маршрута и направили в гараж. В результате инцидента пострадавших нет. Но автобус пришел в негодность", - говорится в сообщении.