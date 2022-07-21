https://news.day.az/society/1480824.html В Ходжавенде потушен пожар - ВИДЕО
В Ходжавенде потушен пожар - ВИДЕО
Благодаря необходимым и неотложным мерам, предпринятым силами МЧС, был потушен пожар, возникший на территории со сложным рельефом, представляющей опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов в направлении села Гюнешли Ходжавендского района.
Как сообщили Day.Az в министерстве, прилегающие территории, в том числе линии коммуникаций, защищены от огня.
Отметим, в тушении пожара принимали участие вертолет авиационного отряда МЧС и соответствующие силы Государственной противопожарной службы.
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