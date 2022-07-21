В Азербайджане могут запретить свадьбы?

В Азербайджане ежедневно регистрируется высокое число заражений. Фактически количество заражений выше, чем указано в статистике. Потому что не все зараженные сдают тест на коронавирус, и поэтому инфицирование коронавирусом официально не регистрируется.

Как передает Day.Az, об этом сказал врач-инфекционист Васиф Исмаил, который был гостем программы Gündəm на канале ARB24.

Он добавил, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме.

"Если ситуация будет продолжаться в том же духе, число ежедневных заражений будет увеличиваться.

Однако, поскольку количество госпитализированных пациентов минимально, то запрет на ношение масок может применяться только в закрытых помещениях.

Если количество коек в больницах заполнится на 10 процентов, то вероятность запрета на проведение свадебных церемоний будет очень низкой", - сказал врач-инфекционист.