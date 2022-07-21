В Азербайджане задержали двух должностных лиц
Depozit faizini öncədən al!

Двое сотрудников Исполнительной власти города Лянкярана минувшим днем были задержаны полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, водитель транспортного средства Анар Мамедов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил автохулиганство. В этот момент в автомобиле был пассажир - начальник юридического отдела городской ИВ Эмин Гулиев, являющийся двоюродным братом А.Мамедова. По информации, машина была отправлена на штрафстоянку.

Старший инспектор лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Мухаммед Рзаев подтвердил данный факт.

"А.Мамедов, который по совместительству является личным водителем Э.Гулиева, управлял личным автомобилем в нетрезвом виде. При задержании в салоне транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился Э.Гулиев. На водителя был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение в суд", - отметил он.