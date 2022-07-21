В Азербайджане задержали двух должностных лиц

Двое сотрудников Исполнительной власти города Лянкярана минувшим днем были задержаны полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, водитель транспортного средства Анар Мамедов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил автохулиганство. В этот момент в автомобиле был пассажир - начальник юридического отдела городской ИВ Эмин Гулиев, являющийся двоюродным братом А.Мамедова. По информации, машина была отправлена на штрафстоянку.

Старший инспектор лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Мухаммед Рзаев подтвердил данный факт.

"А.Мамедов, который по совместительству является личным водителем Э.Гулиева, управлял личным автомобилем в нетрезвом виде. При задержании в салоне транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился Э.Гулиев. На водителя был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение в суд", - отметил он.