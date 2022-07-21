https://news.day.az/society/1480862.html В Баку проходит конференция на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям» - ФОТО
В Баку проходит конференция на тему «Углубление реформ в СМИ: к новым целям» - ФОТО
21 июля - в преддверии Дня национальной прессы Азербайджана Агентство развития медиа проводит в Баку конференцию на тему "Углубление реформ в СМИ: к новым целям".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью организации конференции с участием представителей международных медиа-структур и общественности, зарубежных и местных медиа-экспертов является обмен мнениями, направленный на анализ пути развития азербайджанской прессы, достигнутых результатов, а также медиа-реформ в современную эпоху.
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