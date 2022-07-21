https://news.day.az/society/1480870.html В Азербайджане увеличилось количество зараженных COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане увеличилось количество зараженных COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 305 случаев заражения коронавирусом, 175 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
2 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 795 495 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 784 356 человек вылечились, 9 729 скончались, число активных больных - 1410.
За прошедшие сутки проведено 2 3 484 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 015 080 тестов.
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