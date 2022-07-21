Сколько вакцинированных против COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2232 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 424, вторую дозу получили 156 человек, "бустерную" дозу - 1383 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 269.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 798 492, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5362 991, вторую дозу получили 4 856 564, "бустерную" дозу - 3 326 543 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 252 238 человек.