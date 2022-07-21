Пожар с грузового автомобиля перекинулся на лес в Шамахы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в районе села Энгехеран Шамахинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению были немедленно привлечены силы Шамахинского районного отдела пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. При оценке условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в кустах на обочине дороги.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря оперативности пожарных, пожар удалось потушить в короткие сроки и не допустить перехода пламени в лес. В результате пожара, по предварительным данным, сгорело около 1,5 га сухой травы и кустарников, 3 из 5 тонн связок сена. Окружающие территории, в том числе лес, были защищены от пожара.