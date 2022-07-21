Ветеран Отечественной войны Нурлан Тагиев вернулся на родину после лечения в Турции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд YAŞAT.

В сообщении отмечается, что ветеран, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на родину на своих ногах.

Тагиев 17 лет прослужил в рядах сил спецназа. Он проявил большое мужество в апрельских боях и в Отечественной войне.