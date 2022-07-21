https://news.day.az/society/1480928.html Ветеран, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на родину на своих ногах - Фонд YAŞAT- ВИДЕО
Ветеран, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на родину на своих ногах - Фонд YAŞAT- ВИДЕО
Ветеран Отечественной войны Нурлан Тагиев вернулся на родину после лечения в Турции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд YAŞAT.
В сообщении отмечается, что ветеран, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на родину на своих ногах.
Тагиев 17 лет прослужил в рядах сил спецназа. Он проявил большое мужество в апрельских боях и в Отечественной войне.
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