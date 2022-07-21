К сведению кандидатов в учителя

Завершился научно-статистический анализ результатов экзамена по математике, проведенного в рамках конкурса приема на работу учителей, 14 июля 2022 года Институтом образования Азербайджанской Республики.

Об этом сообщили Day.Az в Институте образования.

По итогам анализа было решено, что результаты 3 вопросов, вызвавших обсуждения, аннулируются для всех участников и кандидатам начисляется 6 баллов - по 2 балла по каждому из 3 вопросов.

Кроме того, в связи с произошедшим, кандидатам по математике предоставляется возможность сдать повторный экзамен на добровольной основе.

Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в повторном экзамене, должны принять во внимание, что в этом случае результат экзамена, который они сдавали 14 июля 2022 года, будет считаться недействительным, а за основу будет принят результат предстоящего экзамена.

Подробная информация о дате, месте и других деталях повторного экзамена будет предоставлена в ближайшее время.