В Хырдалане спасли ребенка, застрявшего между прутьями решетки

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Хырдалан Абшеронского района ребенок застрял между прутьями решетки.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

На месте происшествия выяснилось, что голова ребенка (2015 г.р.) застряла между прутьями решетки окна квартиры, расположенной на 1 этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасатели с помощью специальных средств освободили застрявшего между прутьями решетки ребенка и передали его семье.