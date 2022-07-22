https://news.day.az/society/1480984.html В Хырдалане спасли ребенка, застрявшего между прутьями решетки - ФОТО - ВИДЕО
В Хырдалане спасли ребенка, застрявшего между прутьями решетки - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Хырдалан Абшеронского района ребенок застрял между прутьями решетки.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
На месте происшествия выяснилось, что голова ребенка (2015 г.р.) застряла между прутьями решетки окна квартиры, расположенной на 1 этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасатели с помощью специальных средств освободили застрявшего между прутьями решетки ребенка и передали его семье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре