https://news.day.az/society/1480990.html Открывается новый автобусный рейс Баку-Нахчыван
Открывается новый автобусный рейс Баку-Нахчыван
С 22 июля будет выполняться ночной автобусный рейс Баку-Нахчыван.
Как сообщили Day.Az в Бакинском международном автовокзальном комплексе, автобус будет ежедневно отправляется с территории комплекса в 21:00 и прибывать в Нахчыван в 09:00.
Для детей до 5 лет - проезд бесплатный. Для детей от 5 до 10 лет оплачивается 50 процентов стоимости билета.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и онлайн на сайте https://avtovagzal.az/.
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