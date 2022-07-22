Открывается новый автобусный рейс Баку-Нахчыван

С 22 июля будет выполняться ночной автобусный рейс Баку-Нахчыван.

Как сообщили Day.Az в Бакинском международном автовокзальном комплексе, автобус будет ежедневно отправляется с территории комплекса в 21:00 и прибывать в Нахчыван в 09:00.

Для детей до 5 лет - проезд бесплатный. Для детей от 5 до 10 лет оплачивается 50 процентов стоимости билета.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и онлайн на сайте https://avtovagzal.az/.