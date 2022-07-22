В Азербайджане значительно сократилось число суицидов

Значительно сократилось число самоубийств и попыток суицида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено в пятницу на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Также отмечалось, что в результате целенаправленных просветительских мероприятий, осуществляемых соответствующими государственными структурами, наблюдается положительная тенденция снижения числа самоубийств и попыток суицида.

Так, в первом полугодии 2022 года количество самоубийств сократилось на 9,4 процента, а число попыток суицида - на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период в суды для рассмотрения было направлено три уголовных дела, возбужденных по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за доведение до самоубийства.