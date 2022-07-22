https://news.day.az/society/1481062.html В Сумгайыте учитель требовала у родителей деньги за аттестат
В Сумгайыте учитель требовала у родителей деньги за аттестат
В Абшеронско-Хызынское региональное управление образования поступила аудиозапись, на которой учитель средней школы №16 города Сумгайыта требовала у родителей учащихся деньги за аттестат и по другим причинам.
Как сообщили Day.Az в управлении, в связи с этим в учебном заведении было проведено расследование, по итогам которого данный факт подтвердился.
Абшеронско-Хызынское региональное управление образования приняло в отношении виновных меры в соответствии с законодательством.
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