В Сумгайыте учитель требовала у родителей деньги за аттестат

В Абшеронско-Хызынское региональное управление образования поступила аудиозапись, на которой учитель средней школы №16 города Сумгайыта требовала у родителей учащихся деньги за аттестат и по другим причинам.

Как сообщили Day.Az в управлении, в связи с этим в учебном заведении было проведено расследование, по итогам которого данный факт подтвердился.

Абшеронско-Хызынское региональное управление образования приняло в отношении виновных меры в соответствии с законодательством.