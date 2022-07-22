https://news.day.az/society/1481094.html В Баку таксист избил и ограбил пассажирку
В Баку таксист избил и ограбил пассажирку
В столице таксист избил женщину в своем автомобиле.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, в 32-й отдел полиции Сураханского РУП 20 июля около 01:00 поступило заявление о том, что водитель, осуществляющий деятельность такси на территории поселка Гарачухур, избил женщину, находившуюся в его автомобиле, и ограбил ее, забрав из кошелька 150 манатов.
В результате оперативных мероприятий был задержан житель Тертерского района И.Пашаев, подозреваемый в совершении грабежа.
По факту ведется расследование.
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