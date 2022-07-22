https://news.day.az/society/1481107.html В Азербайджане будут созданы два новых университета
В Азербайджане будут созданы два новых университета
В Азербайджане будут созданы два новых университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".
Согласно стратегии, в Азербайджане на базе двух университетов с высоким исследовательским потенциалом планируется создать два исследовательских университета.
Согласно документу, поручено подготовить предложения по созданию исследовательских университетов.
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