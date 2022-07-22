В Азербайджане будут созданы два новых университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Согласно стратегии, в Азербайджане на базе двух университетов с высоким исследовательским потенциалом планируется создать два исследовательских университета.

Согласно документу, поручено подготовить предложения по созданию исследовательских университетов.