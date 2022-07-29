Если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться, могут быть введены новые ограничения

В последнее время в Азербайджане наблюдается рост числа суточных заражений коронавируса. Хотя статистика порождает определённую тревогу, маловероятно, чтобы ситуация с пандемией COVID-19 усугубилась до времён 2020-2021 годов. Коронавирусный период близится к закату, и этот процесс будет постепенно затухать.

Об этом Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

При этом, продолжил наш собеседник, вероятность появления новых штаммов коронавируса всё ещё существует.

"Вирус ищет новое место для жизни. Вероятность заражения увеличивается, в то время как летальность снижается. Нельзя забывать, что пандемия не закончилась и карантинный режим продолжается. В зависимости от эпидемиологической ситуации Оперативный штаб может пойти на определённые шаги. Ношение масок в закрытых помещениях, на официальных мероприятиях, так же как соблюдение социальной дистанции и гигиены рук - совершенно естественно и граждане должны не забывать об этих стандартных правилах", - предупредил врач.

Доктор медицинских наук сообщил, что если ситуация продолжит ухудшаться, то на повестке дня окажется лимит на численность участников массовых мероприятий.

"Если возникнет такая необходимость, то Оперштаб может пойти на такой шаг с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Может потребоваться соблюдение определенных карантинных правил. Но возвращение к жесткому карантинному режиму, на мой взгляд, сегодня нет оснований", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов