Житель Абшерона угрожал убить семью девушки, с которой познакомился в соцсети

В Сабирабаде парень угрожал убить семью девушки, с которой познакомился в социальной сети.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что жительница Сабирабадского района обратилась в РУП и сообщила, что ее дочь ушла с парнем, с которым познакомилась в социальной сети, но позже вернулась. Также женщина заявила, что этот парень пригрозил убить ее дочь и членов семьи, а после сжечь их дом, если девушка не пойдет с ним.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель Абшеронского района Э.Заманов, подозреваемый в совершении данного инцидента.

При осмотре места жительства задержанного были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, один магазин и 15 патронов.

Ведется расследование.