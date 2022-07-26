ГЭЦ обратился к абитуриентам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которым предстоит выбор специальности в вузах и ссузах.

Как сообщили Day.Az в центре, сейчас в соцсетях, в частности в Facebook и Instagram, появилось много "экспертов", которые предлагают абитуриентам сделать выбор специальности вместо них за определенную плату.

"Абитуриентам следует быть внимательными при выборе специальности, игнорировать призывы подобных "экспертов", а главное - самим осуществлять выбор. Некоторые абитуриенты поручают данный процесс другим. Но зачастую последние делают неправильный выбор или вовсе не подают заявления о выборе специальности. Это приводит к возникновению неприятных ситуаций.

Порядок заполнения электронного заявления о выборе специальности публикуется в журнале "Абитуриент". В нем же указаны все специальности, по которым проводится прием, и их коды.

Вслед за обнародованием результатов вступительных экзаменов в вузы для каждой группы специальностей публикуются отдельные пособия "На что обратить внимание при выборе специальности". В них представлены распределение тестовых баллов, план приема в вузы по группам специальностей, количество мест по госзаказу, условия конкурса и другая необходимая информация.

Помимо этого, в Баку и регионах работают центры консультирования абитуриентов", - говорится в обращении.