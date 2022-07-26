В Азербайджане ухудшится погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 28 до 29 июля будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами порывы достигнут 23-25 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в районах Азербайджана с 27 июля до конца третьей декады в основном в дневные часы в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди.

Будет дуть западный ветер со скоростью 15-18 м/с, 28-го местами со скоростью 20-25 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.