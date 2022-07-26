https://news.day.az/society/1482127.html Грузовик с арбузами попал в ДТП: водитель чудом остался жив - ВИДЕО
Грузовик с арбузами попал в ДТП: водитель чудом остался жив - ВИДЕО
На автомобильной дороге Гаджигабул-Муган грузовик марки Ford, перевозивший арбузы и дыни, попал ДТП.
Видеокадры с места аварии распространились в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
В результате происшествия транспортное средство пришло в непригодное состояние, а чудом оставшийся в живых водитель оказался зажат в кабине.
Очевидцы попытались оказать помощь мужчине до прибытия соответствующих служб спасения.
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