На автомобильной дороге Гаджигабул-Муган грузовик марки Ford, перевозивший арбузы и дыни, попал ДТП.

Видеокадры с места аварии распространились в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

В результате происшествия транспортное средство пришло в непригодное состояние, а чудом оставшийся в живых водитель оказался зажат в кабине.

Очевидцы попытались оказать помощь мужчине до прибытия соответствующих служб спасения.